Setién descartó a Ángel para contratar a Braithwaite

En el pasado mercado invernal, el Barcelona tenía que fichar a un atacante para cubrir la baja de larga duración de Dembélé, y Setién descartó a Ángel, uno de los candidatos, para que la directiva le trajera a Braithwaite, su favorito. El punta del Getafe lo contó en 'Deportes Cuatro'.

"Me consta, es lo que me dijeron a mí, no sé si será verdad o no. Al final, es el entrenador el que tiene que tomar las decisiones. Si fue así, lo entiendo, que le vendría mejor Braithwaite, que es más joven y muy buen jugador", relató el futbolista azulón.

"¿Jugar con Messi? Hubiera sido un sueño. Si no se puede jugar a su lado, por lo menos en contra, y a ver si el sábado podemos hacerle un buen partido", añadió. También dejó claro que tienen la intención de tumbar a los grandes de la Liga: "Es una cuenta pendiente que tenemos, ganar a Madrid, Barça o Atlético. Solo pudimos empatar uno, necesitamos mejorar en eso".

Cuando saltó a la palestra como posible nuevo fichaje del Barça, su día a día se tornó en locura. "Hubo interés y hubo conversaciones, pero nunca se llegó a concretar. Como salía en prensa, yo era uno de los elegidos en una larga lista. Yo no costaba tanto dinero y las estadísticas estaban a favor por mi promedio goleador y la temporada que estaba haciendo, pero, al final, no pudo ser y firmaron a un gran jugador como Braithwaite", expuso desde su perspectiva.

Y concluyó: "Uno siente un poco de tristeza porque ese tren pasa una vez en la vida y estuve muy cerca de agarrarme a él. Feliz por la parte de que mi nombre saliera en prensa y la gente hablara de mí. Muchos me llamaban y me escribían por 'whatsapp' que hacía años que no sabía de ellos. Yo salía de entrenar aquellos días y había 175-200 mensajes. Una locura, aquella semana fue una locura, de nervios y de todo".