Setién desveló que Semedo le pidió perdón por saltarse el protocolo

Semedo, después de su polémica salida a un cumpleaños en la que se saltó el protocolo sanitario, les pidió perdón a su entrenador y a todos. Así mismo lo desveló Quique Setién en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mallorca, además de analizar otros asuntos.

"Estaba tremendamente preocupado, ha sido un descuido que le ha llevado a esta situación, no era consciente de cómo era la situación. Es obvio de que ha cometido un error. Me ha pedido disculpas y a todo el mundo. Lo siente realmente. No deja de ser una equivocación sin más", explicó el técnico.

"En principio, no he decidido si va a jugar o no pero si juega o no no será por este motivo desgraciado o de poco cuidado que ha tenido. Es una situación que a mí, futbolísticamente, no me va a afectar para tomar la decisión", añadió respecto a la situación.

Hablando más bien en general sobre la vuelta de la Liga, dijo: "Estamos muy bien, con una gran motivación, se palpa en los entrenamientos y estoy seguro del entusiasmo, ganas y esa pausa e inteligencia que hay que demostrar la manifestemos para ser mejor que el rival".