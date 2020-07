Setién discutió con Messi en el vestuario tras su feo a Eder Sarabia

El derrumbe del Barcelona de Setién tiene una fecha de inicio: el 29 de junio. El Barcelona se enfrentó al Celta en Balaídos y Messi, mientras Eder Sarabia, segundo de Setién, le daba instrucciones, no le hizo ningún caso. El gesto se hizo viral en las redes sociales. Pues bien, una vez en el vestuario, el argentino y su entrenador tuvieron una discusión.

Es lo que afirma el diario 'AS', que recopila las sensaciones de algunos miembros de la plantilla o del cuerpo técnico del equipo, pero sin revelar sus nombres. "Desde ese día, Setién es otro", afirmó uno refiriéndose a aquel desencuentro con Leo.

Su conversación no llegó a mayores. El técnico le recriminó que no le hiciera caso a Sarabia cuando lo único que estaba haciendo era intentar ayudarle con algunos consejos. No ha trascendido cuál fue la respuesta del capitán; sí que hubo bastante tensión. El entrenador negó cualquier tipo de polémica cuando fue preguntado al respecto.

Esto fue el inicio de la venida a menos del cuadro 'culé' hasta perder la Liga. "Empezamos practicando juegos infantiles, hasta un día vendó los ojos a algunos para jugar a la gallinita ciega", comentó un futbolista a la fuente antes mencionada sobre los inicios de Setién.

"Está superado y desbordado" o "Nunca lo habíamos visto tan j*dido" son otras de las valoraciones recopiladas. La sensación dentro del vestuario es de abatimiento, pero esto no solo ha residido en la esfera privada. Messi ya comunicó públicamente su descontento para con el rendimiento actual del plantel.

Incluso Setién se ha mostrado bastante alicaído en rueda de prensa. "No sé si seré el entrenador, espero que sí", dijo en su última comparecencia, evidenciando el mal momento por el que pasa el Barcelona tanto en lo deportivo como en lo moral. La eliminatoria ante el Nápoles puede ser su 'match ball'.