"¿Que si cuento con Messi? Espero que él cuente conmigo"

Quique Setién pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de 'SER' y explicó, entre otras cosas, cómo se gestó su llegada al Barcelona, y valoró los rumores que colocan a Xavi Hernández como su sutituto.

El técnico azulgrana se mostró satisfecho con el juego de su equipo hasta el momento del parón. "Ha habido momentos en que hemos jugado muy bien, pero nos ha faltado continuidad y ganar algunos partidos en que hemos sufrido. Pero estoy bastante satisfecho del recorrido, ha habido crecimiento", empezó diciendo Setién.

"Cuando jugaba contra el Barcelona de Cruyff te pasabas corriendo 80 minutos y decía, 'eso es lo que yo quiero", añadió, en respuesta a si había logrado imprimir el sello del holandés en su equipo.

La llamda del Barcelona le cambió la vida. "Días antes de que me llamase el Barça estuve a punto de marcharme a entrenar a Egipto. Sí, seguramente hubiera entrenado al Barcelona gratis. Bueno, gratis tampoco, pero casi en cualquier circunstancia", explicó.

Y entonces le preguntaron por Xavi, a quien muchos colocan como el entrenador que ocupe el banquillo azulgrana cuando Setién lo deje. "Ojalá que Xavi venga y lo haga muy bien", contestó el cántabro.

"A Xavi y a todos los grandes futbolistas les he admirado. Yo si me tengo que ir y viene él, pues no pasa nada, así es el mundo de los entrenadores", agregó al respecto.

Sobre si espera contar con Messi en caso de que siga como técnico (el argentino puede rescindir a final de campaña), Setién comentó: "Espero que él siga contando conmigo. Le convenceremos de que siga con un proyecto ganador".

También le hicieron elegir entre Neymar y Lautaro para su Barça. "Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible. Para mí en el Barça vendrían bien los dos, son buenos futbolistas", dijo, sin mojarse demasiado.

"(Coutinho) siempre me ha gustado y a quién no le gusta. Es un grandísimo futbolista. No sabemos lo que va a hacer el Bayern si se va a quedar con él o no", expuso, al ser cuestionado por el brasileño, actualmente cedido en el fútbol alemán.

Joaquín también tuvo su cuota. "Es un chaval extraordinario, nos vendría bien en muchas cosas. Seguro que algún jugador del Betis podría jugar en este Barcelona", afirmó el ex técnico verdiblanco.

No faltó la pregunta acerca de Bartomeu, cuya situaciónm en el Barcelona se ha tornado complicada en las últimas semanas. "Espero que acabe su mandato. Tengo una gran relación con él, hablamos mucho a menudo. Nos ha dado explicaciones a mí, a los jugadores... le creemos", dijo, acerca del presidente azulgrana.

"Todos los jugadores que están en el Barcelona son susceptibles de seguir. No tengo ninguna información de que Rakitic quiera abandonar el club. Jamás me ha transmitido que se quiere marchar", respondió, a la pregunta sobre si espera salidas.

Y Bordalás, con quien mantiene una amarga polémica desde hace tiempo, también estuvo presente. "Dije lo que tenía que decir y no he vuelto a decir nada de él. Le respeto... pero tu abrazas a quien quieres abrazar", se limitó a contestar Setién.

Elogió a La Masia. "Muchos jugadores del Barça B son susceptibles de estar en el primer equipo. A mí no me han convencido del todo de momento para que tengan más minutos", afirmó.

"(Riqui Puig) es un grandísimo futbolista, pero necesita su tiempo. Es un futbolista extraordinario, no tengo duda y un chaval extraordinario, su actitud es muy buena", valoró también.

Cuestionado por la rebaja salarial, defendió la actitud de sus jugadores. "En las primeras conversaciones que mantuvimos con los capitanes de la rebaja salarial quedó claro que nos íbamos a bajar el sueldo. Lo único que molestó es que todo se hiciera público", desveló Setién. en 'El Larguero'.

Y acabó asegurando que Neymar, de llegar, no lo hará por petición expresa de nadie, ni siquiera de Messi. "Nunca me ha hecho ninguna referencia sobre traer a Neymar y no creo que lo haga", espetó, para finalizar, Quique Setién.