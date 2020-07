Setién frena al club: quiere a Ansu, Riqui y Araújo estas semanas

El Barcelona, ya sin nada en juego en Liga, afronta una última jornada de mero trámite antes de perfilar la vuelta a la Liga de Campeones. Surgía la duda en la entidad sobre qué iba a pasar con futbolistas como Ansu Fati, Riqui Puig o Araújo, que tienen en su mano la posibilidad de ayudar al filial. Setién ya ha dejado claro lo que quiere.

En solo unos días arranca el 'play off' de ascenso a Segunda en el que el filial del Barça tiene puestas sus esperanzas para volver a la categoría de plata de la que ya disfrutó campañas atrás. Y tener a jugadores ya con experiencia en Primera puede ser clave.

El club tenía intención de incluirles en dichas eliminatorias del filial, pero un último frenazo de Quique Setién en su última rueda de prensa puede hacer recular.

Al ser preguntado por esto, no dudó: "Me hubiera gustado que fuese en otras condiciones, pero no va a ser posible. Tenemos a varios sancionados para la Champions y el domingo. Sin ellos, solo tendríamos para hacer un once, sin apenas cambios. Al menos esta es mi postura".

El Barça B arranca las eliminatorias del 'play off' el próximo domingo ante el Valladolid Promesas, coincidiendo con el compromiso del primer equipo en Mendizorroza ante el Alavés...