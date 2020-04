"No estoy de acuerdo con Messi, podemos ganar la Champions perfectamente"

Leo Messi, en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo' en febrero, fue tajante: no ve al Barcelona aspirante máximo a Champions. "Si queremos la Champions, tenemos que crecer, y mucho. Hoy por hoy no nos alcanza como estamos", comentó en febrero.

Setién no comparte su idea. "Después de todo lo que he visto a lo largo de los años, podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo en ese sentido con Leo. Ya vimos cómo llegó a la final el Tottenham, o cómo el Atlético eliminó al equipo a batir, el Liverpool", comentó en 'RAC1'.

"Creo que es mucho más complicado ganar la Liga que no la Champions, en la que dependes de una situación puntual a veces. Tenemos las mismas opciones, y además tenemos Messi", aseguró el entrenador cántabro. El ex del Betis afirmó que no se sentiría campeón si le dieran el campeonato al Barça, ya que prefiere acabar la temporada.

En la misma entrevista, Setién dejó la puerta abierta a la continuidad de Philippe Coutinho. En otra concedida horas antes, aseguró el entrenador del Barcelona que se veía celebrando la Champions con las vacas de su pueblo. El Barcelona tiene pendiente la vuelta de octavos frente al Nápoles (1-1 en la ida).