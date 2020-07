Setién repite convocatoria para el derbi

Sin novedades en la lista del Barcelona para el partido contra el Espanyol. Quique Setién llama a los mismos 23 jugadores que estuvieron en el partido ante el Villarreal del pasado domingo.

No se encuentra Junior Firpo, quien no viajase a Castellón por una lesión a última hora. Así pues, Jordi Alba seguirá siendo el titular en el once del Barcelona.

Setién podría optar por poner de nuevo a su tridente en ataque. Ante el Villarreal, Griezmann se liberó del yugo y realizó un gran partido desde la mediapunta, por lo que podría repetir.

La cantera vuelve a ser protagonista en la lista del Barcelona. Iñaki Peña, Riqui Puig. Collado, Ansu Fati, Araujo, Morer, Monchu y Cuenca están entre los 23 elegidos.

Así, además de los jugadores de la cantera, la lista la completan: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto y Arturo Vidal.