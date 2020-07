Setién se enfrenta a la prensa: "Tengo mi propio criterio, no me convencéis"

Quique Setién pasó por la sala de prensa del Camp Nou para atender a los medios de comunicación, de forma telemática, antes del choque contra el Espanyol. Y dejó el técnico un mensaje arisco.

El técnico, cuestionado y que incluso se llegó a rumorear con su salida antes del final de temporada, explicó que tiene la sensación de que ha hecho "muchas cosas bien" el equipo.

"Hay unos cuantos partidos francamente buenos y en los que nos faltó lo que sí tuvimos en Villarreal. Los puntos de inspiración a veces los tienes y otras no", añadió.

"Lo recalco porque sé que vosotros solo os manejáis por el resultado para decidir si un entrenador debe seguir o no. Este es el circo, pero yo tengo mi propio criterio, no me convencéis", aseguró el técnico del Barcelona.

No fue el único comentario que dejó Setién al respecto. "Ante el Atlético hicimos un grandísimo partido ante un rival que es el que más difíciles nos ha puesto las cosas. Hay mucha gente detrás que vosotros seguramente no os ponéis a valorar, solo tenéis en cuenta los goles, pero hay mucho más", incidió.

Esas fueron las palabras de Quique Setién hacia los medios de comunicación. Y es que el técnico cántabro parece haberse cansado de las informaciones que cuestionan su futuro en cada partido.