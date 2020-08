Setién se lleva a 26 a Lisboa, entre ellos Dembélé y Braithwaite

Nada menos que 26 jugadores han sido citados para disputar la final a ocho de Lisboa. De ellos, nueve son futbolistas del Barça B, aunque varios de ellos tienen experiencia más que de sobra en el primer equipo. Y viajan también Dembélé y Braithwaite.

La convocatoria del francés llena de esperanza a los aficionados azulgrana, ansiosos por verle de nuevo jugar, tras su lesión a comienzos de año, una más de tantas que están lastrando su prometedora carrera.

La lista ha confirmado lo que estaba en boca de todos, que Dembélé ya está prácticamente recuperado y que viajará. Pero su nombre no es el único que sorprende en la lista.

Porque también viaja Martin Braithwaite, un jugador que, en principio, no podrá jugar en la final a ocho, porque el danés no pudo ser inscrito para disputar la Champions al haber sido fichado con las listas cerradas.

Sin embargo, ha sido citado por una buena razón, y no, no es para que esté presente en un hipotético festejo por la consecución del título. Como informa 'AS', el protocolo de la UEFA abre la puerta a su inscripción de última hora si se produjera algún positivo en la plantilla azulgrana.

Quien no ha embarcado, rumbo a la capital lusa, es Samuel Umtiti, quien sigue de baja por lesión. A diferencia de su compatriota Dembélé, el zaguero francés no ha llegado a tiempo.

La convocatoria se completa con nada menos que nueve canteranos, entre los que están Ansu Fati y Riqui Puig, dos jugadores más que acostumbrados a jugar con el primer equipo. Con ellos viajarán el guardameta del B Iñaki Peña, y los jugadores del filial Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis y Jandro.