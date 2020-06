Setién, sobre el 1-0 del Madrid: "Hay cosas que no puedes controlar"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, reconoció este lunes que todavía no ha tomado una decisión sobre la posible titularidad de Luis Suárez en el partido de este martes (22:00 horas) ante el Leganés porque quiere evitar posibles lesiones en su regreso a los terrenos de juego.

"Podría ser titular o no. Hay que ser muy cauto con las lesiones musculares y avisar cualquier problema que tengamos. No me gustaría perder a un jugador cuatro partidos por no descansar uno", comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido.

En esta línea, el técnico cántabro aseguró que las rotaciones serán habituales en los partidos y que, salvo algunas excepciones de jugadores con jerarquía y estatus dentro del equipo, no considera a nadie titular indiscutible o suplente.

Setién insistió en que el hecho de que un futbolista tuviera minutos en la visita a Mallorca del sábado (0-4), no significa que vaya a jugar el siguiente partido, ya que quiere rotar y conseguir que todos jueguen "con esas ganas y chispa necesaria".

Además, también se refirió al primer tanto que anotó el Real Madrid en el cara a cara ante el Eibar, este domingo 14 de junio en el estadio Alfredo di Stéfano: "Hay muchas cosas que no puedes controlar. El domingo, tres centímetros suponen un gol válido o no. Estos factores ningún equipo los puede controlar. Son detalles que nadie puede controlar".