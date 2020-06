"No pasó nada entre Messi y Sarabia, todos tenemos que ceder"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, pasó por rueda de prensa para analizar el destacado encuentro que jugará su equipo en la próxima jornada, la número 33 de LaLiga. El conjunto azulgrana recibirá en el Camp Nou este martes 30 de junio nada más y nada menos que al Atlético de Madrid.

Por eso, el técnico 'culé' quiso comenzar hablando sobre el complicado rival: "Los partidos contra el Atleti son muy difíciles, es un gran equipo. Está muy identificado con su forma de hacer las cosas, nos va a poner las cosas muy complicadas. Considero que el resto de los partidos eran tan importantes como este. El ganar se ha convertido en una cuestión decisiva para nosotros porque puede pasar de todo. El margen que tenemos es cada vez menor. Le vamos a dar la importancia de vida a este partido al igual que a los anteriores".

Setién fue preguntado por la polémica de Sarabia tras el empate 2-2 ante el Celta: "Es verdad que siempre hay controversias, ya que cada uno tiene su forma de pensar. Esto es lo habitual, es lo que ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento. Tenemos que tratar de convencer a todos de que la idea común es la que hay que defender. Yo esto lo entiendo como algo natural, hay una comunicación buena y tan solo es un tema puntual al que no le doy importancia".

"Cuando no llegan las victorias todos sacan punta. El circo está así montado. La relación con los jugadores es buena, yo no veo ningún problema importante. Reuniones tenemos muchas. Nos centramos en temas de fútbol. Las situaciones son normales, puede cambiar inmediatamente si conseguimos una victoria más holgada y resolvemos mejor algunas situaciones en el terreno de juego", añadió.

Volviendo al debate generado en Balaídos, explicó: "Todos tenemos que ceder por el bien del equipo. Es un equipo y sabe que tiene que actuar como equipo. A veces hay que sacrificar ciertas cosas personales por el beneficio del equipo, que es lo que nos va a dar la victoria muchas veces. No tengo ningún problema en admitir que esta situación que estoy viviendo es nueva. Te vas enterando de muchas cosas y vas aprendiendo a hacer lo que realmente quieres hacer".

"No pasó nada entre Messi y Sarabia"

"Esto no tiene nada que ver con los jugadores, porque también me pasó cuando llegué a Las Palmas y en Sevilla. El tiempo va colocando a cada uno en su lugar. No pasó nada entre Messi y Sarabia. Una indicación, que quieres que conteste...", añadió.

También fue cuestionado Setién por la publicación en Twitter de la madre de Arthur: "No estoy pendiente de lo que diga la madre de Arthur... No tengo la menor duda de su compromiso hasta el último día. Se ha comprometido y se dedicará de pleno en conseguir los objetivos. No tengo la menor duda ni yo ni los compañeros".

Y explicó sobre sus opciones en los próximos encuentros: "Depende de las circunstancias de los partidos. Lo importante es que él ha manifestado que estará en disposición de jugar hasta el último día. Así lo ha dicho y así lo creo yo".

"Los resultados no dependen de mí"

En cuanto a su futuro al frente del banquillo azulgrana, respondió: "Me siento igual de importante que cuando llegué y me voy a sentir así hasta el último día. Estoy haciendo todo lo que sé y todo lo que puedo porque esto vaya bien y ganemos los partidos. Esto es lo que más me tranquilia. Los resultados, a veces, no dependen de mí, el fútbol no funciona así. Las derrotas siempre conllevan esto y esto ya lo he vivido en todos los sitios. Cuando uno gana, disfruta, y cuando pierde, apechuga".

Y añadió sobre su continuidad en el equipo: "El ruido es cosa vuestra... Yo estoy al margen. Me centro en lo que debo centrarme, ya sé como funciona. No me desgasto en cosas... Los jugadores hacen lo mismo".

Preguntado por la posibilidad de que el Real Madrid ya tenga el título de Liga asegurado, comentó: "Lo que haga el rival no lo podemos controlar, solo lo que nosotros podemos hacer. Solo tenemos que pensar en nosotros hasta el último día, ojalá todo los demás lo pudiéramos controlar".

Setién también tuvo tiempo de hablar de la importancia de Griezmann: "La realidad es que solo pueden jugar once. Me preguntáis constantemente sobre por qué no juega uno u otro. Ya he hablado de cómo es cada uno, pero la realidad es que solo pueden jugar once. Todos son importantes, todos tienen opciones. Hay jugadores que tienen una jerarquía, pero todo el mundo tiene posibilidad de jugar y de no jugar".

Sobre las pausas de hidratación, declaró: "Las pausas durante los partidos a veces vienen bien y otras le irán mejor al rival. En Sevilla, por ejemplo, poco podía decir porque hicimos las cosas muy bien y solo era matizar aspectos individuales. Es algo nuevo y nos permite apuntar cosas, pero la realidad es que nosotros no solemos variar el planteamiento general".

Finalmente, Setién dejó claro que una derrota ante el Atleti supondría alejarse demasiado del título de Liga: "Si no ganamos al Atlético, las opciones de conseguir el título se reducirán. Las matemáticas no eran mi fuerte... Nosotros tenemos que ganar todos nuestros partidos y lo que pase luego ya veremos".