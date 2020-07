"¿Setién y el calor? Siempre intenta minimizarnos"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, se mostró "contrariado" por la derrota cosechada ante el Barcelona y asumió la responsabilidad del mal resultado de su planteamiento inicial en el partido.

"Se planteó un sistema distinto y, o no he estado acertado con ese esquema, o me equivoqué en la elección de los jugadores, ya que el equipo salió cohibido", asumió Sergio.

"En la primera parte nos ha pasado como cuando vas al museo a ver las obras de arte pero, en la segunda, ya con el sistema habitual, hemos metido al Barcelona en su área y hemos tenido muchas posibilidades", explicó el técnico catalán tras caer derrotado ante el el conjunto azulgrana.

En cuanto a la excusa que puso Setién respecto al calor o al campo seco, advirtió: "Siempre intenta minimizarnos, pero la respuesta ha estado en el campo y, en la segunda parte, si alguien ha generado situaciones de peligro hemos sido nosotros, y el calor y el campo eran iguales para todos".

En cuanto a Raúl Carnero, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad, Sergio ha señalado que están "pendientes de pruebas para saber el alcance y ver si es solo una contractura o si es más grave y es rotura".

El hecho de que, como sucediera ante el Valencia, no hayan tenido recompensa supone "una frustración" pero "hay que trabajar con ella" porque está claro que "si tuviéramos de todo, estaríamos en otro equipo, y yo estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, siempre con el objetivo de mejorar algunas cosas".

"Hemos hecho al Barcelona cambiar su táctica, porque les comíamos el terreno en la segunda mitad, y nos hace falte reafirmarnos ante los grandes y seguir teniendo estas oportunidades porque acabará llegando la recompensa", ha añadido.

En lo que respecta a Sandro, advirtió de que buscaba "jugar entre líneas, entre centrales y pivotes, para que entrara en segunda línea, apareciera y filtrara pases por fuera" para que Hervías o Plano tuvieran más oportunidad y, aunque ha faltado tener producción en la toma de decisiones, cree que ha aportado frescura y profundidad.

También fue cuestionado por el papel realizado por Kike Pérez, quien tuvo una gran ocasión de gol que no pudo materializarse y que también pudo acabar con una lesión ya que la acción "fue impactante".