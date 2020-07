Sevilla y Atlético insisten en Mateta

Mateta es uno de los nombres más codiciados del mercado alemán. A sus 23 años, ni una grave lesión en el menisco le apartó a los pretendientes de encima.

Según 'Bild', tanto Sevilla como Atlético de Madrid insisten en hacerse con el jugador del Mainz 05. Aunque la rivalidad no es solo nacional, ya que Tottenham o RB Leipzig, entre otros, ya preguntaron por el atacante francés.

Se trata de un delantero de 1,90 que acostumbra a salir del área, pero que acumula 17 goles en 54 partidos con los alemanes pese a las lesiones.

En Le Havre hizo 20 dianas en 38 partidos, por las 16 en 27 que firmó en el Chateauroux. Además, pasó un año en Lyon, con seis tantos en 16 partidos con el primer equipo del OL.

Ya llamó la atención con la Selección Francesa Sub 21. En el Europeo de la categoría en 2019, donde cayó en semifinales ante España, ya provocó las primeras miradas por sus actuaciones. En total, ha marcado tres goles en nueve partidos entre la Sub 19 y la Sub 21 del país galo.