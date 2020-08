Sevilla y Valencia esperan a la decisión de Diogo Leite

Una vez la temporada 2019-20 ya ha terminado, el Oporto ha pisado el acelerador y trabaja con intensidad en el mercado. Y una de las primeras decisiones que tomarán será la relativa al futuro de Diogo Leite.

'A Bola' apunta que el club no quería atender a ninguna oferta hasta que no disputara la final de la Taça de Portugal, que acabaron levantando ante el eterno rival Benfica. Ahora, los blanquiazules decidirán teniendo asumido que el central de 21 años será el primero en abandonar Do Dragao.

Detrás tiene a dos clubes españoles pujando, Valencia y Sevilla, y la impaciencia de Jorge Mendes por sacar cuanto antes al canterano del Oporto, donde cumplía su primera temporada a tiempo completo. 18 partidos ha disputado, en los que ha hecho un gol y dado una asistencia.

Está por ver dónde recala. Según el citado medio portugués, el Valencia parece el destino más probable para Diego Leite, mientras que 'TMW' asegura que su fichaje por el Sevilla está muy cerca.