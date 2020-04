Shearer, como Kroos: "Dejad que los jugadores decidan qué hacer con su dinero"

Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la Premier League, ha abogado por dejar a los jugadores que decidan "lo que quieran hacer con su dinero", por lo que ha apoyado las declaraciones del alemán del Real Madrid Toni Kroos.

El germano aseguró en declaraciones a la radio 'SWR Sport' que recortarse el sueldo supone una donación para el club o que vaya directamente a fondo perdido, por lo que instó a que dejen a los futbolistas ver cómo pueden ayudar con ese dinero.

Shearer, en una columna en la 'BBC', ha pedido lo mismo. "Muchos de estos futbolistas ganan mucho dinero y deberían contribuir, pero estoy seguro de que la gran mayoría está dispuesta a ayudar, si no lo han hecho ya", dijo el que fuera delantero del Blackburn Rovers y el Newcastle United, entre otros.

La Premier League propuso una rebaja universal del 30% para todos los jugadores de la liga, propuesta que no gustó a la PFA (Asociación de jugadores), que aboga porque cada club negocie de manera individual con los futbolistas.

"¿Dónde irá ese dinero? ¿Dañará al NHS (servicio público sanitario) al reducir los impuestos que recibe el Gobierno como dice la PFA?", se pregunta Shearer. "Desde mi experiencia personal, todo el mundo tomará partido, sean cuales sean las circunstancias. Estoy seguro de que en los próximos días vamos a ver muchos jugadores donando millones donde sea necesario".

Shearer indicó que muchos de ellos ya lo han hecho, citando a Marcus Rashford y David de Gea, así como a Jordan Henderson. "Solo porque no lo leas en redes sociales no quieren decir que no haya muchos más haciendo cosas similares", añadió Shearer.