Shevchenko, el mejor consejero del gol para Dembélé

Ronald Koeman machaca mucho en sus comparecencias públicas con la efectividad. Un mensaje que va dirigido a jugadores como Ousmane Dembélé, salvador a veces, pero exasperante de cara a puerta en otras.

Y para mejorar de cara a puerta, Dembélé ha recibido los consejos del mejor posible: Andriy Shevchenko. El que fuera Balón de Oro en 2004 es el actual seleccionador de Ucrania y se enfrenta este miércoles (20:45) a Francia.

Durante la rueda de prensa previa, al ex delantero le preguntaron por esos problemas de Dembélé y Shevchenko le quiso aconsejar. Y eso que no debería. "Eestoy en una posición en la que preferiría que no marcase", espetó entre risas.

Pero Shevchenko tuvo un mensaje de ánimo para el barcelonista: "Es un jugador joven con mucho talento, que necesita ser un poco más paciente a la hora de definir. Debe aprovechar las oportunidades que tiene y trabajar un poco más".

Respecto a la Selección de Francia, así habló: "Es un equipo muy equilibrado, con muchos grandes jugadores, especialmente en ataque, lo que ofrece una amplia variedad de opciones a Deschamps".