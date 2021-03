"Si algún día soy el problema del club, me iré"

El Espanyol es uno de los claros favoritos a ascender a Primera esta temporada. El objetivo de volver a la máxima categoría nacional va por buen camino. Los 'pericos' están segundos, a tres puntos del líder, el Mallorca.

Sobre la actualidad del conjunto catalán quiso hablar Rufete, director general deportivo, en una entrevista concedida a 'La Grada'. "Si algún día soy el problema del club, me voy. Pero hay un objetivo ahora que es subir a LaLiga. Tengo una relación profesional con el presidente y le demuestro cada día lucha y trabajo", dijo.

Sobre el curso pasado, en el que el equipo confirmó su quinto descenso de la historia, subrayó: "A nadie le gustan estas situaciones. A veces las cosas no salen como uno quiere. Uno es profesional, hay que seguir adelante y conseguir éxitos".

Por último, quiso explicar que empezó a tener funciones en el equipo en 2018, pero que las riendas las tomó más tarde. "Hay una cosa que no he aclarado: llevo tres años, pero en enero del curso anterior (2019-20) es donde realmente doy el paso hacia adelante. El comunicado (2018) no tiene nada que ver con mis responsabilidades. Es como cuando contratas a un jugador, ahí no pone que es un líder o un capitán", concluyó.