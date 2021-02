"Si Ansu tenía la rodilla muy inflamada, es porque se ha forzado su recuperación"

Ansu Fati, operado durante el mes de noviembre de su rodilla, parece que ve cómo se complica su proceso de recuperación. Durante este viernes se habló de una supuesta segunda operación al sentir todavía dolor. De ello habló el traumatólogo Miquel Llobet.

"Si a los dos meses de ser operado tenía la rodilla muy inflamada, será porque se ha forzado la recuperación. Sin duda creo que han precipitado los plazos. A los dos meses no puede estar saltando ni corriendo", dijo en su entrevista para 'Catalunya Ràdio'.

"Una sutura meniscal requiere de un tiempo de protección, lo que no quiere decir estar quieto o no hacer ejercicios, pero hay cosas que no se pueden hacer. Este territorio en el que entro es muy delicado. El responsable de la cirugía de Ansu Fati no es un doctor de la plantilla del Barça. Lo elige el futbolista", añadió.

Llobet cree que todavía hay vuelta atrás: "Si a este chico se le empieza a inflamar la rodilla en enero o se ha precipitado la recuperación o son otras posibilidades que prefiero ni explicar porque son muy duras".

"Espero comerme mis palabras, me gustaría ver a Ansu Fati jugar ante el PSG, pero desgraciadamente como experto en suturas meniscales desde los años 80, que ha tenido su experiencia y sus problemas. Si realmente es una alergia, que ojalá, en dos o tres meses sí podría estar en condiciones", cerró.