"Si Barça y Sevilla quieren seguir con opciones, deben ganar"

Este sábado, Sevilla y Barcelona disputarán el primero de los dos partidos en cuatro días. Será en Liga, en la que puede ser la última opción para reengancharse al título.

"Es un partido estelar. Ninguno de los dos equipos tiene margen de error, y si quieren ser alternativa al título de Liga, todo pasa por la victoria", indicó Andrés Palop en su perfil de 'Betsfy'.

No ve favoritos el ex portero del Sevilla: "Veo un partido igualado entre dos equipos muy importantes y frente a las dudas del Barcelona, que no está teniendo esa regularidad, tenemos al Sevilla pletórico que, quitando el lapsus del partido de Champions ante el Borussia, está teniendo grandes momentos en esta liga".

"Hablar de la candidatura al título de Liga por parte del Sevilla, para mí, son palabras mayores. Dependes de muchos equipos importantes como el Real Madrid, el Atlético o el Barcelona, que también lo peleará hasta el final, y el Sevilla tiene un objetivo principal que es estar entre los cuatro primeros", añadió Palop.

Por último, el cancerbero habló de Bono, que estuvo a punto de quitarle un récord. "Sus características y la confianza actual son muy grandes y si sigue a este nivel, puede tener una larguísima trayectoria en el Sevilla, pero en el fútbol lo que vale es el día a día, año a año, y según prestaciones podrá marcar una épica", sentenció.