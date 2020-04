"Si Cavani viene, es para jugar en Peñarol"

A Cavani le sobran las ofertas y puede tener el último gran contrato de su carrera deportiva, por lo que debe elegir bien y aceptar la mejor propuesta que tenga encima de la mesa.

El uruguayo podrá continuar en Europa o jugar en Uruguay, pues en Peñarol estarían encantados de recibir con los brazos abiertos al, de momento, jugador del Paris Saint-Germain.

"Lo único que puedo decir es que si viene para estos lados es para jugar conmigo en Peñarol. Después que digan lo que quieran", dijo el 'Cebolla' Rodríguez en 'Del Sol FM'.

El futbolista uruguayo continuó diciendo que tenía "autorización de Edi" para decir estas palabras: "Puede haber fotos de Nacional, pero puede haber fotos de Peñarol también, llámenle y pregúntenle".

No es la primera vez que el ex jugador del Atlético habla sobre el 'matador', y es que ya intentó su fichaje, pero el del PSG le dijo que todavía no: "Llamé a Cavani para jugar en Peñarol y me dijo que no".

El futuro del 'charrúa' podría pasar por el Atlético de Madrid, club que en las últimas horas se ha puesto entre los mejores considerados por el futbolista.