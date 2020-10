"Si con 33 años estoy en la Serie C, es porque he tenido errores"

La lista de equipos en los que ha estado Alessio Cerci es bastante larga. El futbolista comenzó su andadura en la Roma y antes de explotar en el Torino con 26 años pasó por el Brescia, Pisa, Atalanta y Fiorentina.

Al final de la 2013-14 aceptó la oferta del Atlético de Madrid, pero el jugador se convirtió en el peor fichaje del club rojiblanco. Solo disputó nueve partidos tras haber hecho 13 en 38 compromisos en el curso anterior.

"Hay arrepentimientos, evidentemente. Si con 33 años estoy en la Serie C, quiere decir que algún error he cometido. Pero he aceptado el desafío y creo que todavía puedo dar mucho", dijo en una entrevista en 'Corriere Fiorentino'.

Desde su paso por el Atlético, Cerci no ha logrado encontrar su sitio y su mejor campaña de cara a portería ha sido en el Ankaragucu con cinco anotaciones.

"Si hay algo que no volvería a hacer es salir del Torino en el último día del mercado, pero hay cosas que suceden y que son solamente responsabilidad del jugador", se refirió a cuando se marchó al Atlético.

En cuanto a su paso por la Fiorentina, Cerci aseguró que se sintió querido por todos: "Fue una hermosa experiencia volver a la Toscana, pero con altibajos. Una relación de odio y de amor con la afición, pero al final nos acabamos entendiendo".