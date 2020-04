"Si contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar jamás"

Lago Junior tiene muy claro que, si los entrenamientos deben volver, han de hacerlo con las garantías pertinentes de Sanidad. Lo explicó en el programa '#Vamos' de 'Movistar' con un ejemplo: su mujer es una persona de riesgo y, en caso de contagiarla, podría estar en peligro.

"En mi casa, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo, y, si yo voy a un entrenamiento o a un partido y vuelvo a casa y contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar jamás en la vida", aseveró en su entrevista.

Y dio su propio parecer sobre las fechas que se están dando: "Yo no puedo tomar decisiones y no soy nadie para decir lo que hay que hacer, pero, con lo que está pasando actualmente en el país, me parece pronto. A día de hoy, todavía hay muchos muertos".

Hace no mucho, de hecho, que Lago Junior está casado. Fue el mes pasado cuando le pidió matrimonio a su entonces novia -ahora mujer- en casa. Esta le dijo que sí y, actualmente, como padre de familia, tiene una gran preocupación acerca del coronavirus.