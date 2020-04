"Si Conte pierde, se convierte en un monstruo"

Pocos esperaban que algún equipo hiciese sombra a la Juventus en la Serie A. El Inter le aguantó el pulso hasta los primeros meses de 2020 y todo ello gracias a Antonio Conte.

Andrea Pirlo quiso loar el carácter de Conte con el conjunto 'nerazzurro'. "No me sorprende que el Inter esté en la pelea por el título de la Serie A', dijo el ex jugador a la 'Gazzetta dello Sport'.

"Le conozco muy bien. Los jugadores no juegan al máximo y mejor que aquí", explicó el ex centrocampista, rival muchos años del Inter de Milán tanto en el Milan como en la Juventus.

Eso sí, Pirlo advirtió del carácter del propio Conte. "Si pierdes, no hables con él. Se convierte en un monstruo", confesó el futbolista italiano.