El Milan, líder de la Serie A, seguirá una jornada más en lo alto de la tabla tras derrotar por 0-2 al Cagliari en un encuentro sin brillo que se decantó gracias a dos apariciones de la gran estrella del conjunto lombardo: Zlatan Ibrahimovic.

El delantero sueco, que vive una segunda (o tercera) juventud, demostró que no ha perdido la forma pese a sus recientes problemas físicos y logró un doblete para alcanzar los 12 goles y hacer soñar al Milan con una Liga Italiana sobre la que habló el atacante tras el choque.

"¿Si creo que el Milan puede ganar el 'Scudetto'? Yo creo en mí, en Zlatan", aseguró con su habitual estilo el futbolista ante los micrófonos de 'Sky Sport' antes de hablar sobre otro tema que tiene en vilo a la afición del siete veces campeón de Europa: su renovación.

"Ahora todo depende de Maldini. Yo aquí estoy feliz, este regreso me ha cambiado mucho", comentó Ibrahimovic, cuya intención es prorrogar su estancia en San Siro.

De igual manera, Zlatan se mostró muy contento con sus compañeros de equipo, que le motivan y le hacen exigirse al máximo. "Me desafían para ver el que corre más, yo no me rindo y les demuestro que puedo hacerlo como ellos. Hasta ahora lo hicimos bien, ahora viene lo difícil", explicó.