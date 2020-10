"Si dejamos la portería a cero podemos ganar todos los partidos"

Segunda victoria en Liga del Real Madrid, que se impuso al Valladolid en el Alfredo Di Stéfano con un gol de Vinicius Jr. El delantero valoró así el trabajo del equipo: "Contento con el partido que hicimos. La primera parte fue complicada, el entrenador nos metió a Asensio y a mí tras el descanso para crear más ocasiones y cambiar el partido. Hoy ha sido un partido distinto al del Betis, pero lo importante es que conseguimos ganar los dos".



"Es el inicio de temporada, no hemos jugado ningún partido amistoso y es difícil. Tuvimos poco tiempo para entrenar, no como la temporada pasada. Sabemos que si dejamos la portería a cero podemos ganar los partidos porque tenemos jugadores que hacen muchos goles durante la temporada y estamos trabajando la parte ofensiva para seguir mejorando".



Courtois: "En la segunda parte jugamos mejor"

"Lo que importa son los tres puntos, tenemos que seguir mejorando. Tuve que hacer buenas paradas y luego no rematamos el partido y nos ha costado". "Faltó ritmo de balón, aumentar esa velocidad, porque ellos defienden muy bien con dos líneas de cuatro. Cuando aumentamos el ritmo en la segunda parte lo hicimos mejor".



Dibujo

"Los dibujos dan igual. Si somos flexibles en lo táctico puedes sorprender a los equipos. Con 4-3-3 o 4-4-2, lo que sea. Cuando el entrenador tiene un plan hay que hacerlo bien y jugar más rápido".



Hazard

"No le vi. Le mandé un mensaje y me dijo lo que tenía. Le vi muy bien esta semana entrenando y tenía ganas de verle hoy o el domingo. Estaba entrenando muy bien, con rapidez como yo le conozco. Es una pequeña vuelta atrás para él. No es el tobillo y seguro que tras el parón estará con nosotros".