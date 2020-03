Si el City-Madrid se juega, Gündogan avisa: "No te puedes fiar"

El Manchester City hizo los deberes en Madrid. Derrotó a los de Zidane y se puso la eliminatoria de cara. Uno de los artífices fue Gündogan, que se encuentra en cuarentena en Inglaterra. En una entrevista con 'Marca', dijo que no hay que fiarse, pues los blancos no son moco de pavo.

"¿Un resultado? Imposible, no puedo. Solo sé que la eliminatoria no está decidida aún. Veremos si se puede jugar, ojalá. Lo más importante es no subestimar al Madrid. Solo hemos jugado la mitad de la eliminatoria y la diferencia es solo de un gol, así que no te puedes fiar. El Madrid siempre es peligroso", aseguró.

Sobre su victoria en la ida, comentó: "Fue un partido muy intenso. Nosotros les tuvimos mucho respeto en el primer tramo del partido y creo que el Madrid entró mejor al encuentro. Pero nosotros fuimos creciendo, nos mostramos muy fuertes en nuestro plan y creímos hasta el final. Fue una victoria increíble, porque ganar en el Bernabéu en la Champions...".

No quiso sugerir que los 'merengues' estuvieron flojos: "El Madrid sigue siendo uno de los mejores equipos de Europa. Y además, no solo tuvieron opciones en la ida, sino que las siguen teniendo en la vuelta. Las eliminatorias de las últimas temporadas han dejado remontadas increíbles de equipos que nadie las esperaba. Tenemos que tener cuidado. Y más con el Madrid".

Al ser preguntado sobre Zidane, respondió: "Para hablar de Zidane, hay que hacerlo como jugador y como entrenador. Para mí, Zidane es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tal y como lo demostró en la Juve, en el Madrid y en la Selección Francesa. Siempre jugaba bien. Zidane es uno de esos jugadores que yo seguía de niño".