Si el Oviedo ficha más, será para subir el nivel

El entrenador del Real Oviedo, Cuco Ziganda, explicó que, si llega algún refuerzo más, será "para subir la calidad de la plantilla y no para completarla", y aclaró que, aunque no esperaba llevar solo dos puntos, "queda mucho tiempo" por delante para que los suyos "mantengan la cabeza fría y ganen en tono físico y sentido táctico".

El navarro destacó que, en condiciones normales, "aún se estaría completando una pretemporada con sus siete u ocho partidos, y que, en esta campaña atípica, tras solo cuatro amistosos, están ya metidos en competición", razón por la que es importante "tener paciencia en todos los sentidos, y los de dentro más si cabe".

El técnico admitió que le gustaría estar más arriba en la tabla y tener el "regusto dulce" que dejan las victorias, pero insistió en que "hay más ruido fuera que dentro" y que su equipo sigue trabajando "siendo consciente de adónde quiere llegar y de cómo crecer para ser lo más completo posible".

Los azules buscarán ante el Albacete la primera victoria del año, y lo harán en un partido en el que Ziganda abrió las puertas del once tanto a Marco Sangalli como a Nahuel, y también a un Leschuk que está aún pendiente de su inscripción en la competición.

La idea de Ziganda es que el ariete debute este sábado, aunque no le ve para los 90 minutos, y se mantiene firme a su vez en su filosofía de no alinear a los fichajes "hasta no verlos en condiciones", algo que viene sucediendo en estas jornadas con refuerzos como Cedric, Mujica o Aburjania.