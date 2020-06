"Si el penalti es en el área del Barça, no lo pitan"

Toni Amor, segundo entrenador del Leganés, consideró que el penalti que ocasionó el 2-0 en la derrota liguera de los suyos contra el Barcelona no debió haber sido señalado por el colegiado.

"Para mí no es penalti. Pero igual que no es penalti, contra el Valladolid hubo una mano al principio del partido que la siguiente jugada nos cuesta el 0-1. Hay manos que se pitan y manos que no, penaltis que se pitan y penaltis que no. Nosotros también nos jugamos la vida, cualquier acción determina", declaró en 'Movistar LaLiga' tras el duelo.

"Sabemos que la gente se puede equivocar, nosotros también nos equivocamos mucho. No nos hemos quejado de los árbitros en todo el año pero hay situaciones que te pueden condicionar un partido", agregó.

En la misma línea, señaló: "No es quejarse, es que la gente lo vea. No es que nos tengamos que quejar, es que simplemente ha habido situaciones durante el año como una posible mano en Vitoria o el día del Betis. Es de mal perdedor quejarse, nosotros nunca lo hemos hecho".

"Pero el penalti para mí es muy justito, si es a favor nuestro no se hubiera pitado. El otro día la mano contra el Valladolid era bastante clara. Hay situaciones que creo que nos están perjudicando y ojalá gire la cosa y se sea justo, nada más", completó.

Sobre la expulsión del técnico Javier Aguirre, indicó: "Ha sido todo muy rápido, no sé que ha podido ver el árbitro porque me ha pillado en los últimos minutos hablando de un ajuste defensivo. Ha venido, en seguida le ha expulsado. Sus motivos tendrá. No me ha dado tiempo a comentar el tema con Javier. No sé qué han podido ver, el árbitro tendrá sus motivos".

Amor cree que el equipo está en condiciones de salir de la parte baja de la tabla: "Estamos muy orgullosos de este grupo y confiamos en que vamos a sacar a este equipo. Los jugadores están muy implicados, se ha visto en el campo a un equipo muy entregado, muy compacto, muy generoso".

"Hemos tenido dos ocasiones muy claras y de ponerte 0-1 te pones 1-0. Eso te cambia el partido. El equipo está haciendo muchas cosas bien y pensamos que esto va a dar la vuelta, que en un momento determinado vamos a sacar puntos y vamos a sacar al equipo", subrayó.

Por ello opina que hay señales para el optimismo: "Si perdiéramos los partidos encajando cuatro o cinco, sin que el equipo no generara nada... pero no pasa así. Nos crean muy pocas ocasiones, cada partido tenemos dos o tres muy claras. Pero no estamos teniendo fortuna de cara a puerta".

"El equipo está confiado en que lo va a sacar y de ánimo les veo bien, con muchas ganas de revancha y muy mentalizados. Sabemos que nos quedan nueve finales y las vamos a afrontar como este martes, partido a partido. El Barcelona ha tenido mucho el balón pero tampoco nos han generado muchas ocasiones y nosotros hemos tenido dos o tres muy claras", agregó.