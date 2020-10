Sí, el presidente del Fuenla se ha hecho socio del Deportivo

Sí, el presidente del Fuenlabrada es nuevo socio del Deportivo. Una foto del carné de abonado de Jonathan Praena circuló por las redes sociales y el diario 'AS' afirma que ha confirmado su veracidad. Su objetivo era demostrar que no tiene nada en contra de los gallegos.

El problema es que a su afición no le ha sentado nada bien. Tampoco a su directiva. No entienden qué necesidad había de llevar hasta este extremo su intento por dejar claro que no le guarda rencor al cuadro 'kiriko' cuando habría bastado que lo dijera.

La tensión entre estos dos equipos nace de finales de la temporada pasada. Su partido, en el que los madrileños se jugaban entrar al 'play off' y los del norte tenían que vencer para evitar el descenso, se aplazó por un brote de coronavirus en el conjunto que iba a hacer de visitante.

Al final, los dos salieron perjudicados, aunque algo más el Deportivo, que compitió por nada, pues ya estaba descendido a Segunda División B antes de saltar al campo. Tanta disputa con el Fuenla por quién tenía la culpa enrareció las relaciones y de ahí nace el gesto de Jonathan Praena.