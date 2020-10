"Si el United lucha por títulos, Pogba estará en la lista del Balón de Oro"

Ander Herrera fue el elegido para hablar junto a Thomas Tuchel del PSG-Manchester United. El centrocampista 'red devil' quiso destacar el crecimiento de los parisinos, su aportación dentro del esquema y tuvo palabras para su ex equipo, del que destacó a Paul Pogba.

"Creo que lo tiene todo, no hay un centrocampista como él. Tiene todas las cualidades posibles: puede jugar uno contra uno, atacar e ir de área a área. Ahora está más atrás por la llegada de Bruno Fernandes. Si el United es capaz de luchar por títulos, Pogba estará en la lista del Balón de Oro", aseveró.

Sobre ese auge del PSG, lo hizo refiriéndose al United: "No se pueden comparar 142 años de historia con 42, pero el modo en el que ha crecido el PSG en los últimos años ha sido espectacular. En 50 años, no creo que se pueda comparar con otro equipo en la forma en la que se ha convertido en uno de los mejores equipos de Europa".

En cuanto al partido, ve al PSG y a sí mismo al 100%: "Tenemos a grandes estrellas en nuestro equipo. Pero sin querer parecer muy creído, jugadores como Mbappé o Neymar necesitan jugadores como yo para ayudarles a ser los mejores. No cualquier jugador puede decir que está jugando con varios de los mejores jugadores del mundo".

Herrera también fue entrevistado por 'The Telegraph' con motivo del reencuentro con el Manchester United. Allí, cuestionado por su salida en el verano de 2019, lamentó el trato recibido por parte de la directiva 'red devil'.

"Mi intención era quedarme en el club, estaba feliz allí, no es ningún secreto. Negociaba para seguir más de un año, pero esperaba más de la directiva después de una temporada en la que me nombraron como mejor jugador del curso", expresó.

"No me dijeron nada ese verano, ni siquiera me llamaron, y eso me dolió mucho porque sentía que lo había dado todo por el United", sentenció Herrera, que quedó libre tras una etapa de cinco años en Old Trafford.

"Quiero que todo el mundo entienda que no es nada personal. Así es la vida. Pero es verdad que después de mi quinta temporada, ser el mejor del año del equipo y teniendo el respeto de los aficionados, no sentí ese cariño desde el club", concluyó.