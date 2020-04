"Si era mejor que su hijo, me mandaban a cocinar"

La jugadora del Espanyol Femenino Brenda Pérez ofreció unas declaraciones a 'AS' en las que pudo hacer un repaso a la temporada con el conjunto catalán.

"Para mí, el Espanyol es vida, algo que llevaré siempre conmigo porque me dio la oportunidad de crecer como persona y futbolista. Estuve ocho años, me fui y ahora llevo otros cuatro. Es parte de mí", comentó la española.

Además, Brenda recordó la conquista de la Copa de la Reina en 2012: "Apenas estaba jugando, era una etapa de crecimiento y lo aceptaba porque tenía a jugadoras top a mi lado. Mi momento tenía que llegar, lo sabía, y llegó en la semifinal de la Copa. Ganamos y volví a jugar en la final… Y a los tres minutos marqué. Y ganamos. Por eso me hice mi primer tatuaje".

Finalmente, recordó cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol: "Era la única chica, no solo del equipo sino del club. Al principio, para todo el mundo era gracioso verme".

"Pero cuando me iba haciendo mayor escuchaba cosas que no me gustaban, como que tenía que estar en casa cocinando. Era gente a la que le daba rabia que pudiera mejor que su hijo", sentenció.