"Si Eric García no puede venir en enero, lo aceptaremos"

Este sábado, Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación en su habitual rueda de prensa telemática antes del Barcelona-Athletic. El técnico azulgrana analizó el partido y desgranó la actualidad azulgrana.

Primero, aseguró que no se lo toma como una revancha: "Los dos partidos anteriores contra ellos hemos tenido muchas opciones de ganar. Hemos hablado de la Supercopa, que ganaron ellos. Físicamente son fuertes, sobre todo con mucho físico a balón parado, saca mucho rendimiento".

"Hemos de estar muy concentrados. Siempre hemos creado nuestras oportunidades y hay que sentenciar. Hay que seguir lo que estamos haciendo, el equipo está concentrado, ha mejorado su juego y cosas sin balón", continuó Koeman.

Cuestionado por el informe que aconseja fichar ya a Eric García porque Umtiti y Mingueza no está preparados para la alta competición, así habló: "Siempre es importante tener alguien en el club que trabaja para mejorar nuestra plantilla, si no en enero, para el año que viene. No me molesta porque es un trabajo que tiene que hacer el club. Los jugadores no tienen que estar molestos por estos temas, porque hablamos día a día con ellos, participan en los partidos.... Estas cosas pasan en cualquier club del mundo y no veo ningún problema".

"Mi trabajo es preparar el equipo para los partidos y el trabajo de Ramón Planes es mejorar nuestra plantilla y si salen cosas que explica él sobre esto... No he visto mucho. Mi trabajo es pensar en el partido y se habla más de otras cosas. No me interesan", continuó.

"Un jugador del Barça tiene que estar preparado para todo. Umtiti ha estado mucho tiempo fuera. Mingueza ha subido al primer equipo... ya veremos qué pasará en el futuro. Los jugadores tienen que demostrar", agregó.

En particular, Koeman dijo que la llegada de Eric García tampoco cambiaría todo: "He dicho varias veces que es una temporada donde estamos cambiando cosas, optamos por jugadores jóvenes. Hoy en día no está por ganar muchas cosas. Hay que ser realistas de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho... no todo depende de un jugador. Siempre tenemos que estar preparados para luchar, pero hay que ser realista".

El neerlandés atendió a si había hablado con Guardiola sobre el central: "Hablé con Pep el día de su cumpleaños, pero no hablé de Eric García porque no es mi trabajo. Seguramente vendrá para la próxima temporada y si no es posible para este enero, aceptamos, seguimos adelante".

Y por último, respondió casi hastiado a si llegará en enero o no: "No sé. Ahora estoy para el partido del domingo. Otras cosas no me interesan porque no es mi trabajo". "Se habla mucho sobre este tema, pero yo tengo que pensar en preparar al equipo para el partido. El resto es poner energía en cosas que no dependen de mí", insistió.

Otro nombre propio fue el de Jean-Clair Tobido. "No voy a contar con él", respondió tajante el técnico azulgrana, quien tampoco valoró a Neto, otro de los señalados por el informe: "No voy a entrar en ese tema, no es mi trabajo".

También se cuestionó a Koeman por el nivel del equipo: "Sabemos de nuestra situación en Liga, está complicado. Hasta el día que sea posible buscaremos ganar. En Champions hay más equipos y no hay un favorito claro. Ya sabemos que tenemos dos partidos contra el PSG e intentaremos pasar. La ambición es ganar títulos, pero hay que ser realistas".

Sobre los horarios, asumió lo que hay. "No hace falta quejarse más porque no hay ningún cambio en este sentido. Aceptar y jugar", defendió Ronald Koeman, que actualizó también la situación de Sergi Roberto: "Tiene muchos ánimos para intentar estar para el partido del domingo y tiene opciones de entrar".

"Es importante porque es una cualidad del Athletic, saca rendimiento de faltas, de córners... Es muy importante el papel del árbitro si es falta o no, porque el otro día no había. Es importante que no hagamos faltas innecesarias", continuó en su análisis del partido y dijo que deben estar prevenidos de todo tras haber jugado hace tan poco con los rojiblancos: "No podemos sorprendernos. Ya llevamos dos partidos y es complicado".