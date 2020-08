"Si esto fuera el Madrid o el Barça, Pep estaría en problemas"

Pep Guardiola lleva desde que llegó al Manchester City con la Champions League entre ceja y ceja, pero sigue sin conseguirla. Para Yaya Touré, esto habría sido motivo de más problemas para él si entrenara en el Madrid o el Barça y no en la Premier League.

"Si esto fuese el Barcelona o el Real Madrid, por supuesto que estaría en problemas. Depende del club lo que vayan a decidir hacer con él", afirmó el centrocampista, que está poniéndose a tono con un equipo de Cuarta División, en conversación con 'Hotels.com'.

Y añadió que lo dice con conocimiento de causa. Él vivió esa presión: "Ese es el juego. Alguna gente importante del club me llamaba diciendo que tenía que jugar bien, que teníamos que ganar trofeos. Fue duro jugar con esa presión mental".

"¿Juzgará alguien a Guardiola de la misma forma? No lo sé. Txiki Beguiristáin (director deportivo) y Ferrán Soriano (CEO del City) siempre han sido amigos suyos y quizá no consigan dar un vuelvo a la situación", dejó caer. Su relación con Guardiola no fue la mejor -le apartó cuando llegó-.

Pero reconoció que se encuentra entre los mejores técnicos del mundo: "Para mí, está ahí arriba con Jurgen Klopp y Zinedine Zidane. conoce al City y ellos pueden tener al entrenador que quieran porque tienen el dinero para ello". ¿Podrá conquistar la Champions algún día como 'skyblue?