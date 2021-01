"Si estoy cansado con 26 años, cuando tenga 30 no jugaré"

Parece increíble, pero hasta Bruno Fernandes puede ser objeto de crítica. Roy Keane dijo que no marcaba diferencias en los grandes partidos y hay quien dice verle cansado. Así era tras encadenar cuatro partidos sin marcar, pero la racha se acabó contra el Liverpool.

Un gol del portugués le dio la victoria al Manchester United frente a los 'reds' en la FA Cup. Quién si no. Desde que llegó del Sporting, Bruno es el jugador que más goles ha metido en este año natural en la Premier League y ha sido cuatro veces 'MVP' del mes. Su nivel es indiscutible.

Tampoco entiende las críticas Bruno Fernandes, que respondió así a las insinuaciones sobre su fatiga: "¿Cansado? Con 26 años no puedo estarlo. Si estoy cansado ahora, cuando tenga 30 o 32 años no jugaré, disputaré uno de cada cinco partidos. Es evidente que no, no estoy cansado".

Cuestionado por su suplencia ante el Liverpool, no se quejó: "Todo el mundo tiene que estar listo para estar en el once o entrar desde el banquillo, lo más importante es que el equipo gane. Los titulares contra el Liverpool jugaron muy bien, y los que entramos después ayudamos a ganar, que es lo que importa".

"Es muy importante seguir ganando para la confianza del equipo. Todos sabemos que ganar al Liverpool nunca es fácil y lo hicimos. Presionamos muy bien, un poquito más de lo que hicimos en Anfield", agregó el portugués, contento también por su tanto: "Para mí, marcar el último gol de un partido como este, contra uno de nuestros mayores rivales, siempre es importante".

Por último, Bruno dio muestra de su fortaleza y habló de la ambición con la que vive cada partido: "No me gusta perder y no me resigno a que perder partidos sea algo normal. Para mí, perder no es normal, así que mi mentalidad viene de ahí".