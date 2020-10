"Si faltan fichajes es porque no se puede, no porque no se quiera"

Durante su previa del Osasuna-Celta, el entrenador celeste Óscar García Junyent analizó los últimos días del mercado de fichajes y quitó hierro a sus quejas por la falta de refuerzos. El catalán aseguró que no está "molesto" y señaló que si no llega nadie es "porque no se puede, no porque no se quiera".