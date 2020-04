"Si fuera aficionado, a Sampaoli lo mandaba a la mierd*"

Un error en la salida del balón marcó el Mundial de Willy Caballero en el Mundial de 2018. El cancerbero le regaló un gol a Croacia y, en el partido después, Sampaoli le sentó en el banquillo de Argentina.

El cancerbero del Chelsea habló sobre ello y le dejó un recado al ex seleccionador. "Seguro que está mal porque es muy difícil de cambiar ya que es una cuestión de educacion. Los argentinos tenemos una cuestión que no es de amor por los colores sino de fanatismo, y mediante el fanatismo hablamos o destruimos en cuestión de segundos, y eso está mal", aseveró en 'TyC Sports'.

"Es difícil ser el entrenador y no puedo opinar en ese sentido. Sampaoli creyó que era lo conveniente, lo hizo y ya está. Si yo fuera fanático lo hubiera mandado a la mierd*, pero no lo soy, vivo de esto y trato de respetar a mis compañeros", añadió Willy Caballero.

Caballero cambió el campo por el banquillo. "En ese momento lo asumí, y traté de apoyar al que le tocó jugar. Ojalá que en algún momento pueda ser entrenador para estar en ese lugar", explicó el portero del Chelsea.

"Equivocarte es parte del juego, del deporte, del aprendizaje y de la vida. Me tocó equivocarme ese día y fue en el peor escenario, pero ya pasó y no lo puedo remediar. Por más que diga que tengo la solución a lo que pasó, mentiría. Por supuesto que estaba preparado para jugar el siguiente partido", incidió.

El argentino también habló de una vuelta a su país, algo que no está en sus planes. "No tengo la necesidad de volver a Argentina y de sentirme lleno y completo por terminar mi carrera en mi club o liga de origen. Me tuve que hacer a los golpes, muchos años en una Segunda de España que fue muy difícil", espetó.