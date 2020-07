"Si fuera Neymar, volvería al Barça sin pensarlo"

Pese a que hace ya más de cuatro años que abandonó la disciplina del FC Barcelona, Dani Alves continúa siendo uno de los futbolistas más queridos por la afición azulgrana. Y es que el lateral brasileño dejó huella en la mejor etapa de la historia 'culé'.

Ahora en el Sao Paulo, el internacional por la 'Canarinha' apura la recta final de su carrera y, aunque está a miles de kilómetros de la Ciudad Condal, Alves no pierde de vista la actualidad de un Barça en horas bajas.

El que fuera jugador azulgrana repasó en 'Catalunya Ràdio' el actual momento 'culé' y se centró especialmente en Leo Messi y su continuidad.

Sin embargo, el brasileño también hizo hincapié en su compatriota Neymar y habló sobre su posible retorno al Barça. Algo que vería con muy buenos ojos.

"Si fuese él, volvería y sin pensarlo. Neymar puede ayudar al Barça, a Messi y a que el club vuelva a ser gigante en LaLiga, en Europa... y el fútbol cada vez está más equilibrado. El equipo tiene 11 y con Messi tienes 13. El equipo tiene 11 y con Neymar tienes 13", explicó el brasileño.

Además, Alves también se pronunció sobre la marcha del club de su compatriota Arthur. "No entiendo que un año era el 'nuevo Xavi' y ahora sale... que me aclaren algunas cosas. Creo que es un pedazo de jugador y ¿qué ha durado? Los equipos grandes son así, no te dan tiempo de adaptación", aclaró el jugador de Sao Paulo.

Por último, el veterano futbolista también dio su punto de vista sobre el posible futuro de Xavi en el banquillo del Camp Nou: "Será la versión 3.0 del Barça. Un equipo no es solo 11, no es solo un entrenador... es la conjugación de todos esos verbos. Así se forma un equipo grande, invencible, cuando está en sintonía".