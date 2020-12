"Si gana el Atlético, se tendría que morir para no llevarse esta Liga"

Este sábado se juegan algo más que tres puntos en el derbi madrileño. El Atlético de Madrid, brillante líder de Primera, puede dar un paso de gigante ante su máximo rival, el Real Madrid.

De ganar, el conjunto de Diego Pablo Simeone tendría nueve puntos más que los de Zidane con un partido menos. Una diferencia que, pese a no haber finalizado 2020, es muy difícil de salvar.

"La visión del Atlético de Madrid es: 'Chico, si ganamos este partido nos tenemos que morir para no ganar esta Liga', porque es muy difícil que se les vaya", dijo Paco Jémez en 'Radio Marca'.

El ex técnico del Rayo Vallecano también habló sobre el Real Madrid. "Su visión es: 'Chico, si no ganamos este partido ya podemos decir adiós a esta Liga", y aunque no se diga así, ellos lo piensan porque saben de la dificultad que tendría de quitarles tantos puntos al Atlético", sentenció Jémez.

Este sábado, por tanto, se juega algo más que un partido en el Alfredo di Stéfano. A partir de las 21.00 horas se jugarán el derbi el Real Madrid y el Atlético de Madrid.