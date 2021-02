"Si ganamos a Mourinho, me beberé un gin-tonic"

Thuchel y Mourinho protagonizarán un partido con morbo este jueves. El ex del PSG ha pasado por rueda de prensa para elogiar a su oponente portugués y bromear sobre sus gustos alimenticios.

"Esto es un Chelsea contra el Tottenham y no yo contra Mourinho. Estoy contento de poder competir con un equipo fuerte contra su equipo, que tiene una plantilla con nuestra calidad y mentalidad", comenzó dejando claro algunos puntos.

Tuchel recordó que cuando él comenzó su carrera, Mourinho ya estaba "tan lejos como la tierra de la luna": "No tengo duda de que es uno de los mejores entrenadores del mundo".

Con tono jocoso, el alemán admitió que celebrará la victoria si la obtienen y lo hará de una forma particular, con un gin-tonic.

"Creo que está claro todo lo que Mou representa. Construye equipos competitivos y fuertes y el desafío para nosotros es vencerlos. Estamos muy motivados. Si ganamos al Tottenham, tal vez me tomo un gin tonic. No soy un chico de cerveza o vino y me gusta mucho la pizza", acabó.