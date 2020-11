"Si ganamos las elecciones, intentaré convencer a Messi"

Las elecciones a la presidencia del Barcelona apuntan a ser una carrera larga en la que solo una candidatura logrará alcanzar el objetivo. En esa maratón se encuentra Toni Nadal, que forma parte del equipo de Víctor Font.

"Para uno que se dedica al deporte estar en conexión con el FC Barcelona es una ilusión. Soy socio del Barça, me gusta el fútbol de toda la vida, he tenido un hermano que ha jugado allí... así que evidentemente me hace ilusión", explicó Toni, tío de Rafa Nadal.

Por otro lado, Toni Nadal aseguró: "Yo nunca esperé una vida fácil con mi sobrino. No espero que las cosas tampoco sean fáciles en el Barça. Víctor Font sabe que puede entrar en un sitio complicado pero la ilusión y las ganas ayudan a superar las dificultades".

Uno de los temas que le interesan mucho de cara a la candidatura con Font es el de Leo Messi. "Para nosotros es una muy mala noticia que el mejor jugador de la historia no quiera estar con nosotros. Vamos a intentar que esto se reconduzca. Si ganamos las elecciones intentaría convencer a Leo Messi para que se quede", añadió.

"Me gustaría verle (a Messi) ganar otra Champions con nosotros. Ganar el Balón de Oro y me gustaría que él nos ayudara a hacer un proyecto ilusionante", reconoció Toni Nadal, que está viviendo una experiencia repleta de ambición por su parte.