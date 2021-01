"Si ganamos varios partidos, podemos luchar por estar otra vez arriba"

El Barcelona se impuso este domingo por la mínima a la SD Huesca en un partido que nunca pudo sentenciar. Dominó el balón y tuvo ocasiones, pero al equipo de Ronald Koeman le faltó el mordiente para generar más claro y sobre todo definir.

"Podemos mejorar en nuestro último pase, en coger buenas posiciones dentro del área, estoy contento con el gol de Frenkie porque queremos que nuestros centrocampistas entren en el área contraria. Esperamos tener más efectividad porque ganas los partidos más fácil", resumió el técnico neerlandés en sala de prensa.

"Creo que quitando los últimos 20 minutos estuvimos bien en nuestro juego, hemos creado bastante peligro que no es fácil contra un equipo que se cierra mucho atrás. Nos cuesta, pero tuvimos la tranquilidad de esperar, hemos hecho un gran gol y tuvimos tres o cuatro ocasiones más. El juego de la segunda parte no ha sido tan brillante, al final sufrimos un poco porque ellos han intentado crear y ha habido centros donde hemos defendido bien. Si no sentencias el partido antes siempre sufres", agregó.

A Koeman sí le gustó la actitud del Barça en El Alcoraz: "Hemos salido fuertes, muy concentrados, es la base principal que necesitamos. Si tenemos esas dos cosas mejoramos con balón y si podemos mejorar también cara a gol podemos hacer un año muy importante y bueno".

Sobre esto último, las posibilidades del Barça, cree lo que viene ahora mismo lo definirá todo: "Este mes es importantísimo para nuestras aspiraciones porque tenemos muchos partidos fuera de casa y si los ganamos creo que podemos luchar. Hemos visto esta jornada que no es fácil ganar fuera de casa, si uno coge una mala racha se puede acortar distancias, pero depende de nuestras victorias".

En cuanto a nombres propios, Koeman se refirió a Griezmann: "Confío en cada jugador de nuestra plantilla, pero si optamos por tener tres mediocampistas hay sitio para tres delanteros. Con Leo apostamos con alguien con mucha profundidad como Dembélé y teníamos que elegir entre Martin o Antoine de punta y Martin lo ha hecho bien, es un '9' que en estos partidos nos falta, pero no quiere decir nada de la suplencia de Antoine, tenemos muchos partidos y necesitamos de todos los jugadores".

También habló de Dembélé: "Es un jugador que nos falta, porque nos falta Ansu Fati, que también es un delantero que puede jugar en banda, le da profundidad al equipo, tiene uno contra uno... claro que es importante siempre tener uno que tenga profundidad para aprovechar la calidad de Leo, de los mediocampistas, Alba con Dembélé en banda ha creado bastante peligro y si está físicamente bien..."

Por último, cuestionado por el fichaje de un '9' en este mercado invernal, Koeman se resignó con el discurso de siempre: "Hemos dicho varias veces, al principio de temporada, que nos falta alguien arriba para tener más competencia y más gol, más efectividad, pero esto depende de muchas cosas".