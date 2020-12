"Si Giroud se llamara Giroudinho gustaría a la gente..."

El Chelsea está que se sale. Goleó al Sevilla en la Champions (0-4) y van líderes en la Premier League.

En los últimos días se ha hablado mucho del futuro de Giroud. Ni el póker que le hizo al Sevilla en Europa le garantiza continuidad al galo.

A Patrice Evra le preguntaron por Giroud en 'Sky Sports' y dijo en qué cree que falla: "Creo que el único problema de Giroud es su nombre".

"Si Giroud se llamara Giroudinho o algo similar gustaría a la gente", dijo convencido Evra. Considera el ex del United que lo tiene todo, pero no es tan comercial como otras estrellas. "Para mí, es el jugador más completo que tiene el Chelsea y no lo entiendo. Hasta en Francia cuestionan su estilo... Ya cuando estaba en el Arsenal tenía críticas", analizó.

Pese a todo, Giroud siempre ha demostrado lo que vale: "Siempre está a la altura del desafío. Eso es lo que me encanta de él. Si lo tuviera como entrenador, jugaría en mi equipo al 100%. Cada temporada, vamos a oír a hablar de posibles traspasos para Giroud, pero es el mejor delantero que tiene el Chelsea ahora mismo".