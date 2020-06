"Si ha habido una barbacoa en el Betis, a mí no me invitaron"

Canales se pronunció sobre la polémica reunión ilegal de cuatro jugadores sevillistas antes del derbi ante el Betis, pero se mostró comprensivo.

"Que yo sepa no ha habido barbacoa en el Betis y si la han hecho no me han invitado. Creo que me hubiesen invitado", dijo el santanderino en un programa de 'Vamos', quitándole hierro a la barbacoa en casa de Banega a la que asistieron Ocampos, De Jong y el Mudo Vázquez con su parejas.

"Al final son cosas que muchas veces no somos conscientes de la importancia, pero también es muy importante que rápidamente pidieron disculpas y eso habla muy bien de ellos. Hay que tener en cuenta esas cosas también", agregó.

A una semana del derbi entre Sevilla y Betis en la reanudación de LaLiga, Canales se encuentra totalmente recuperado de una neumonía que retrasó su regreso a los entrenamientos y todo apunta a que estará en el once de Rubi.