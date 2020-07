"Si hay algún club negociando con Miguel, iremos a los tribunales"

La situación de Miguel en el Valladolid es más complicada de lo que se sabía. Resulta que no solo no está cerca de firmar su renovación, sino que su relación con el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, está muy truncada. El propio directivo lo analizó en 'Radio Marca'.

"Tiene contrato hasta junio de 2021, es un trabajador del club. Él sabe cuál es mi intención y cuál es mi opinión sobre todo lo que esta ocurriendo. Se lo he dicho claramente a él y a su agencia. tenemos el 'o.k.' de los abogados de Bahía desde el mes de mayo. No están manejando bien la situación", afirmó.

"No se trata de plantear una guerra, pero, si hay algún club negociando ahora con Miguel, vamos a ir a los tribunales porque tiene contrato en el Real Valladolid. Ha sido llamado a la pretemporada con el primer equipo. No vamos a maltratar al jugador. Luego, ya veremos lo que pasa, pero, para bien o para mal, tiene que ser claro", añadió.

"El que se quiera agarrar al ultimátum como excusa me parece un error gravísimo. En el ultimátum, se le instaba a comunicarnos la fecha y el día de firma. Cuando alguien quiere hacer algo, lo comunica. Y eso no se ha dado. Queremos gente que de verdad nos dé valor. El que no quiera estar en el Real Valladolid, mejor que no esté, se llame como se llame", concluyó.