"Si hay un brote en otro equipo del 'play off', ¿alargamos esto hasta 2023?"

El Girona no sabe todavía cuándo se verá las caras con el Almería en su primer partido del 'play off' y eso a Christian Rivera no le hace ninguna gracia. Él mismo lo expresó en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Se quejó de que, por el rebrote de un equipo, se retrasen los compromisos de todos.

"Una pregunta: si cuando por fin se vaya a jugar, resulta que hay un brote en otro de los equipos de 'play off', ¿seguimos alargando esto hasta 2023? Total, que se j*dan los equipos que han sido suficientemente responsables y profesionales como para no contagiarse. Barra libre...", escribió el futbolista.

Se trató de una crítica clara al Fuenlabrada, el equipo en el que se ha registrado un rebrote de coronavirus. El atacante entiende que debería ser el club en el que se detectan nuevos casos el que pague y se vea perjudicado respecto a sus objetivos en la temporada.

Pronto, recibió muchas respuestas de aficionados tanto de aquellos que estaban de acuerdo con él como de aquellos que no. En todo caso, su opinión no cambiará nada, pues es LaLiga la institución que tendrá que anunciar pronto cuándo se jugará el encuentro entre el Girona y el Almería.