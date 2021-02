"¿Si he hablado con Alaba del Madrid? Ya tiene edad para decidir"

David Alaba ya anunció que dejará Múnich. En cuanto llegue junio, se irá del Bayern. No va a renovar pese a las ofertas que le ha hecho el club bávaro.

Los dos clubes mejor posicionados para llevarse al central son el Madrid y el PSG. Afirman que, para fichar, el futbolista habría pedido jugar comomediocentro y que le paguen 22 millones al año.

Toni Kroos, quien en su día fuera compañero de Alaba en el Bayern, negó haber hablado sobre su futuro con él. "No sé nada, no me ha llamado", dijo a 'Bild'.

Eso sí, dejó claro que, aunque lo hiciera, la decisión será suya y de nadie más. "Creo que tiene la edad suficiente como para tomar una decisión", apuntó.

"Yo no sé qué ofertas tiene sobre la mesa. Si hubiera hablado con él 30 veces por teléfono, sabría sus intenciones, pero solo sé lo que se escribe sobre el tema", zanjó Kroos.