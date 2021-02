"¿Si hemos perdido la Premier? No puedo creerlo, pero sí"

El Liverpool se inmoló contra el Leicester. Ganaba a un cuarto de hora para el final y entonces encajó tres goles en seis minutos, dos de ellos en errores de Alisson. Una derrota que deja en chino la lucha por la Premier League para los 'reds', algo que asume el propio Jürgen Klopp.

"Jürgen, ¿crees que habéis perdido el título?", le preguntó un periodista en sala de prensa. Y el alemán, tras unos segundos de silencio, remachó: "No puedo creerlo, pero sí. No creo que podamos remontar la diferencia de este año, honestamente".

"Debemos evitar los errores y malentendidos. Hubo dos situaciones en las que no lo hicimos y así nos metieron dos goles. Los resultados están rotundamente relacionados con tu rendimiento, aunque fuimos lo suficientemente buenos como para haber ganado aparte de esos errores", lamentó el técnico del Liverpool.

Para Klopp, su equipo hizo méritos para llevarse el triunfo: "Era un partido claro para ganar. Jugamos bien, dominamos la posesión, sacamos al Leicester del partido... Marcamos un gol y podríamos y deberíamos haber hecho más. Todo iba bien hasta el penalti que era falta, luego fuera de juego y después no, gol. Todo eso tuvo su impacto".

Se quejaba así del uso del videoarbitraje. Incluso acusó a la organización de usar una toma equivocada para decidir en el empate del Leicester: "Algo tiene que cambiar. Para mí, el primer gol es fuera de juego. La diferencia es que nosotros creemos que esto es algo objetivo, pero se ve que no. Había tres jugadores del Leicester en fuera de juego, pero decidieron quedarse con otra imagen para valorarlo".

Además, lamentó el error de Alisson y Ozan Kabak en el 2-1: "El segundo gol es un malentendido, obviamente. Es una situación en la que debes gritar y yo no escuché ningún grito, eso no está nada bien. Y el tercero no me ha gustado nada, estábamos muy abiertos. No puedo aceptarlo. La actuación durante 75 minutos fue increíble, pero perdimos 3-1. Eso habla de la situación complicada en la que estamos".

No obstante, defendió al central, que debutaba tras llegar en invierno desde el Schalke 04: "Antes del partido sabíamos que Ozan Kabak era un gran jugador y lo seguimos pensando después, pero él no está acostumbrado a las cosas que hacemos nosotros. Alisson es muy ofensivo y le gusta salir de la portería".

"Cuando os acabáis de conocer es normal que esto pase, pero ocurre en pretemporada. Desafortunadamente, no hemos tenido esa oportunidad. No nos preocupamos del título, no somos ingenuos", agregó.

Por último, habló de la lesión de James Milner, que se marchó sustituido por Thiago en la primera parte. "Parece algo musular. Solo tenía alguna molestia, pero no quisimos arriesgarnos", explicó el técnico 'red', que ya mira hacia adelante: "Tenemos un partido duro el martes y el derbi la siguiente semana, eso es en lo que pensamos".