"Si hubiera fichado por el Atleti, quizá ahora todo sería muy distinto"

Allá por 2013, cuando contaba con 17 años y era uno de los porteros más prometedores del mundo, Simone Scuffet estuvo a un paso del Atlético de Madrid, pero decidió por entonces seguir en el Udinese para continuar en Italia con sus estudios.

Una decisión de la que nunca se había arrepentido en público hasta ahora. Y es que el meta transalpino reconoció este miércoles que quizá su historia en el mundo del fútbol habría sido distinta de aceptar aquella propuesta.

"La verdad es que estaba feliz de quedarme porque esperaba seguir jugando como titular en el Udinese. Si hubiera sabido cómo terminaría, habría tomado otras decisiones", explicó en 'Calciomercato'.

"En ese momento, sin embargo, sentí que había tomado la decisión correcta porque no me habían dicho que no jugaría más. Entonces llegó Karnezis y Stramaccioni apostó por él", recordó el todavía joven portero.

Pese a ello, ahora las cosas parecen volver a sonreír a un Simone Scuffet que ha cuajado una gran campaña en La Spezia, equipo que ha logrado contra todo pronóstico ascender a la Serie A.