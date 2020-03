"Si Jovic abandona su apartamento, será arrestado"

Jovic está en el centro de todas las miradas. El serbio, que debía estar en Madrid, se saltó la cuarentena para viajar a su país con motivo del cumpleaños de su novia.

La policía lo denunció a las autoridades y el futbolista pidió perdón, aunque alegó que tenía el permiso de su club. Aleksandar Vucic, el presidente de Serbia, se lo tomó muy mal.

El mandatario confirmó que tanto Ninkolic (Ascoli) como el jugador del Madrid están aislados y les mandó un mensaje: "Si alguno de los dos abandona sus dependencias, será arrestado".

"Creo que los dos se arrepienten de lo que han hecho, pero les dejaré claro que la vida de nuestra gente es más importante que sus millones. Pese a todo, no vemos a crucificar a nadie", añadió.

Hay que destacar que Ninkolic está confinado en una habitación de un hotel, mientras que Jovic pasa la cuarentena ahora mismo en su apartamento.

En relación al ex del Eintracht, su padre salió en su defensa: "No sé si es una campaña contra mi hijo. No sale de casa, excepto al mercado para comprar alimentos".

De momento, Serbia, que recién cerró sus fronteras para blindarse contra el coronavirus, cuenta con 103 casos confirmados en todo el país.