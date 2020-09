"Si jugamos bien y ganamos títulos, quizá Messi quiera seguir"

Leo Messi es el referente del FC Barcelona. Y así seguirá siendo al menos hasta 2021. A partir de ahí, el argentino decidirá.

No está muy contento Messi con cómo está haciendo las cosas la directiva y no se esconde. Le ha sentado especialmente mal cómo el Barça ha despedido a Luis Suárez. "No te mereces que te echen como lo hicieron, pero ya no me sorprende nada", le escribió el '10' al ahora ya nuevo jugador del Atlético de Madrid.

Sergi Roberto explicó el por qué de esas palabras de Messi a 'Ara'. "Para Leo, Suárez es como un hermano. Estaban juntos todo el día. No le ha sentado bien ver que se marcha cuando no quería. Al final es como cuando te separas de tu esposa o de tu mejor amigo, son procesos complicados", explicó.

De momento, Messi ha dicho que seguirá hasta 2021. Sergi Roberto confía en ayudar para que siga muchos años más. "Dijo que se quedaría sólo un año más, pero si jugamos bien, las sensaciones son buenas y ganamos títulos quién sabe si cambiará de opinión... Si lo logramos, mucho mejor", opinó.

Habló también sobre la relación entre los jugadores y la cúpula 'culé'. "Como en cualquier empresa. Las cosas irán mejor si hay buena relación entre las partes. Yo lo quiero es que el club vaya bien, que el equipo gane títulos. Quiero un presidente que busque lo mejor para el club, me da igual si baja o no al vestuario", señaló.

Por último, se refirió a esa sonada salida de Suárez: "No sé cómo han ido las cosas, pero es cierto que se le podría haber avisado con más tiempo y no por teléfono. Es una pena que no se haya podido despedir con público".